El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró el contrato que tiene con la empresa Territorium Life, empresa encargada del examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El INE dijo que el contrato con la empresa Territorium Life se encuentra vigente y únicamente se centra en la prestación del servicio de la plataforma tecnológica del Centro Virtual INE (CVI).

La plataforma tecnológica del Centro Virtual INE se utiliza para los procesos de capacitación, formación y gestión del aprendizaje, distintos a la aplicación de exámenes de admisión.

INE aclara que contrato con Territorium Life es distinto a la UNAM

El INE insistió que el contrato con Territorium Life no guarda ninguna relación con servicios contratados por otras instituciones, en referencia a la UNAM.

El contrato fue producto de una licitación pública nacional basada en los procedimientos aplicables en materia de adquisiciones.

El instituto puntualizó que la propuesta presentada por Territorium Life cumplió con los requisitos administrativos, legales, técnicos y económicos.

Contrato entre el INE y Teritorium Life está vigente desde 2024

El contrato inició su ejecución en 2024 y a la fecha no se han registrados incumplimientos con la presentación del servicio en el Centro Virtual INE.

El INE dijo que va a mantener el seguimiento del cumplimiento de obligaciones mediante los mecanismos de supervisión y control previstos.