Carlos Arámburo de la Hoz, integrante de la Comisión Técnica de la UNAM, informó que la universidad abrirá una investigación contra la empresa Territorium Life, responsable de operar el examen de admisión 2026, tras las fallas reportadas en el proceso.

“Es indagar qué fue lo que pasó, explicar cómo se llegó a esta situación y cuáles fueron las diversas causas. Pensamos que son multifactoriales y todo está sobre la mesa, incluyendo, por supuesto, la participación de esta empresa” Carlos Arámburo de la Hoz, integrante de la Comisión Técnica de la UNAM

En entrevista con Aristegui Noticias, explicó que además de atender las afectaciones a los aspirantes de la UNAM, se revisarán las responsabilidades de Territorium Life y se elaborarán recomendaciones para evitar que situaciones similares se repitan en futuras convocatorias de ingreso a la universidad.

Territorium Life busca una audiencia con la UNAM tras el examen de admisión

Durante la misma entrevista, Carlos Arámburo de la Hoz informó que Territorium Life envió una carta a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para solicitar una audiencia con la Comisión Técnica.

El objetivo de la empresa tecnológica es exponer sus argumentos técnicos y presentar información sobre el funcionamiento de la plataforma utilizada por miles de aspirantes que realizaron el examen de admisión en línea.

Por ahora, Arámburo de la Hoz confirmó que la UNAM recibió la solicitud; sin embargo, aclaró que aún no existe una fecha definida para llevar a cabo la reunión.

¿Cuál era la responsabilidad de Territorium Life en el examen de admisión de la UNAM?

De acuerdo con el integrante de la Comisión Técnica, la investigación también revisará las responsabilidades que tuvo Territorium Life durante la aplicación del examen de admisión 2026, entre ellas:

Las cancelaciones de exámenes durante la aplicación.

Los casos de aspirantes que no pudieron concluir la evaluación debido a fallas de la plataforma.

El uso de inteligencia artificial para detectar posibles incumplimientos a las reglas del examen.

Asimismo, la revisión interna de la UNAM analizará las razones por las que la institución decidió sustituir el examen presencial por un examen de admisión en línea.

Finalmente, la Comisión Técnica de la UNAM prevé presentar un informe con las conclusiones de la investigación, en el que se detallarán las causas de las fallas registradas durante el proceso y el papel que desempeñó Territorium Life en la aplicación del examen.