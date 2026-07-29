Por medio de una carta, Territorium Life, empresa que gestionó el examen de ingreso a licenciatura 2026 de la UNAM, solicitó una audiencia con la Máxima Casa de Estudios para revisar el tema.

En dicha misiva que se dirigió a la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, la firma expresó sus deseos de colaborar en el análisis que llevará a cabo.

De esa manera, Teritorium Life destacó que podrá ayudar en la aportación de datos, elementos técnicos y experiencia que, consideró, podrían se de gran apoyo para la resolución que se emita.

Por otro lado, advirtió que la culpa por los posibles errores en el examen de ingreso a licenciatura 2026 de la UNAM, no son solo su responsabilidad, pues señaló que hay una corresponsabilidad académica.

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