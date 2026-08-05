La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió que, ante las anomalías en el examen de admisión, determinó terminar el contrato con Territorium Life.

Así lo informó Hugo Concha, abogado general de la UNAM, quien resaltó que se mantendrán las acciones legales contra la empresa encargada de la aplicación del examen de ingreso a la licenciatura por las anomalías.

“Con la empresa Territorium Life se está ya llevando a cabo la terminación anticipada del contrato a efecto de estar en condiciones para hacer los análisis necesarios y, en su caso, deslinde de lo correspondiente” Hugo Concha

Asimismo, compartió que se realizarán auditorías tecnológicas e internas para deslindar responsabilidades sobre el proceso de contratación.

UNAM termina contrato con Territorium Life por más de 69 millones de pesos

De acuerdo con Hugo Concha, la UNAM decidió terminar de manera anticipada el contrato con Territorium Life por las anomalías presentadas en la aplicación del examen de admisión a la licenciatura.

Esta determinación implica finalizar con las “obligaciones de entrega de cierre” que incluye que la UNAM reciba todas las bases de datos de los exámenes “para tener toda la información para lo que sea necesario”.

Asimismo, resaltó que estas bases de datos serán utilizadas para revisiones posteriores, en algunos casos “acciones legales que la Universidad ha llevado a cabo”.

Cabe señalar que este contrato con Territorium Life tuvo un costo total de 69 millones 189 mil pesos de los que:

41 millones 907 mil pesos fueron para el examen a la licenciatura

27 millones 281 mil pesos para el examen al bachillerato

UNAM anuncia auditorías por anomalías en examen de admisión; ASF revisará el contrato

Por otra parte, la UNAM señaló que se realizarán auditorías tecnológicas e internas para revisar los motivos de las anomalías presentadas durante el examen de admisión.

Hugo Concha resaltó que se designó a una empresa especializada para la realización de una auditoría tecnológica a la plataforma de Territorium Life para detectar los errores.

Asimismo, resaltó que se realizará una auditoría interna donde la contraloría de la UNAM realizará el análisis de cualquier irregularidad.

“Uno de estos procedimientos de auditoría lo va a llevar la propia Contraloría de la universidad como un procedimiento de auditoría interna, que estamos obligados también por norma cuando ocurre cualquier situación que presenta irregularidades o cuestionamientos, que la haga que lo haga el órgano de la Universidad” Hugo Concha

Cabe señalar que Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una auditoría del contrato.