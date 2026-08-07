La Fiscalía General de la República (FGR) presentó los actos de investigación contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, detenido el 6 de agosto de 2026 en seguimiento al caso Ayotzinapa.

En un mensaje público, el organismo explicó que, durante la indagatoria, se confirmó que Aguirre Rivero dio la orden de eliminar cualquier evidencia para evitar ser vinculado con lo ocurrido.

“Investigaciones acreditaron que la conducta de Ángel N formó parte de una obstrucción sistemática de la justicia de la manipulación de las evidencias y el ocultamiento deliberado de pruebas”. FGR

La institución encabezada por la fiscal Ernestina Godoy sostuvo que parte de las grabaciones borradas confirmarían la participación de policías municipales y estatales en la desaparición de los normalistas.

Ángel Aguirre Rivero ordenó eliminar grabaciones clave en el caso Ayotzinapa (Galo Cañas / Galo Cañas Rodríguez)

Ángel Aguirre Rivero ordenó eliminar grabaciones clave en el caso Ayotzinapa

Como resultado de la nueva investigación, la FGR informó que se pudo acreditar la posible participación de Ángel Aguirre Rivero en el ocultamiento de pruebas para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La investigación señala que el autobús en el que viajaban los jóvenes fue grabado por dos cámaras de seguridad, ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia del Estado, justo cuando era detenido por policías municipales y estatales.

Sin embargo, de acuerdo con la FGR, el material fue destruido por orden de Ángel Aguirre Rivero tras sostener una reunión con mandos de primer nivel, a fin de que el exgobernador no se viera implicado en lo ocurrido.

“Esto implica concretamente que dichos equipos de video captaron el momento crítico en que los jóvenes habrían sido atacados, lo que resultaría una evidencia clave de los hechos”. FGR

Como resultado, la FGR determinó que ocultar las grabaciones fue parte de una operación intencional y cuidadosamente planeada por el gobierno de Guerrero de ese momento.

Por lo anterior, la Unidad Especializada de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) cumplimentó una orden de aprehensión contra Ángel Aguirre Rivero, quien permanecerá recluso en el Altiplano durante el proceso.