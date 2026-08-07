Claudia Sheinbaum subrayó que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR) explicar la situación jurídica de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala.

“Es un tema de la fiscalía. Nosotros damos seguimiento y buscamos apoyar en todo lo que se requiera por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, de todas las áreas de investigación y las herramientas que están disponibles, pero es un asunto de la Fiscalía poder determinar la culpabilidad o la presunta culpabilidad de una u otra persona” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 7 de agosto de 2026, recordó que, aunque José Luis Abarca fue absuelto de algunos delitos en 2025, permanece privado de la libertad por otros procesos vigentes, incluyendo una condena de 92 años por secuestro agravado.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum reiteró que el Ejecutivo respeta la autonomía de la FGR, mientras el caso sigue vinculado a la desaparición de los 43 normalistas.

Claudia Sheinbaum asegura que la FGR es la encargada de revisar la situación jurídica de José Luis Abarca

Claudia Sheinbaum indicó que corresponde exclusivamente a la FGR explicar los detalles técnicos de la situación jurídica y las causas específicas por las que José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, sigue privado de la libertad.

Afirmó que es responsabilidad de la Fiscalía, y no del Poder Ejecutivo, determinar la culpabilidad o presunta culpabilidad de Abarca en los hechos relacionados con la desaparición de los normalistas.

Claudia Sheinbaum señaló que, aunque es un tema de la fiscalía, el gobierno federal brinda seguimiento y apoyo a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia en todo lo que se requiera para la investigación.

La presidenta señaló que la conducción de las indagatorias corresponde a la FGR, por lo que evitó proporcionar detalles técnicos que pudieran afectar los procesos legales en curso.

Destacó que le corresponde a la FGR explicar con precisión los motivos y los procesos vigentes por los cuales Abarca continúa privado de su libertad.

Esta es la situación jurídica de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

Claudia Sheinbaum aclaró que, aunque José Luis Abarca fue absuelto de algunos delitos el año pasado (en junio de 2025), sigue recluido debido a que existen otros asuntos legales y procesos que permanecen vigentes en su contra.

El exalcalde cuenta con una sanción privativa de la libertad de 92 años por el delito de secuestro agravado de integrantes del movimiento campesino Unidad Popular.

Cabe destacar que el 90% de las diligencias de esta investigación fueron realizadas por el Ministerio Público estatal de Guerrero.

Actualmente es considerado el autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hechos ocurridos durante su gestión municipal en septiembre de 2014.

Antes de los eventos de septiembre de 2014, Abarca ya era objeto de una investigación iniciada por la Fiscalía estatal por sus vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos.