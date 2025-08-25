Al exgobernador Ángel Aguirre Rivero le batearon el regalo que envió a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando este fin de semana se encontró en el estado de Guerrero.

Fue la misma Claudia Sheinbaum la que dijo que envía saludo pero que no recibe regalos “de ellos”.

El exgobernador de Guerrro tiene todo su pasado político atado al PRI, aunque ganó la gubernatura de Guerrero en 2011 con el PRD, la cual tuvo que dejarla por el escándalo nacional generado tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por eso te contamos más como:

¿Quién es Ángel Aguirre Rivero?

Ángel Heladio Aguirre Rivero es el exgobernador de Guerrero que dimitió cuando ocurrió el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

¿Qué edad tiene Ángel Aguirre Rivero?

Ángel Aguirre Rivero tiene 69 años de edad al haber nacido en el año 1956.

¿Quién es la esposa de Ángel Aguirre Rivero?

Laura del Rocío Herrera es la esposa de Ángel Aguirre Rivero.

No obstante, en el marco del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, surgieron columnas en las que aseguraban que el gobernador tenía un romance con María de los Ángeles Pineda, esposa del acalde de Iguala, José Luis Abarca.

Laura del Rocío Herrera, esposa de Ángel Aguirre Rivero (Campaña de Ángel Aguirre 2011)

¿Qué signo zodiacal es Ángel Aguirre Rivero?

Ángel Aguirre Rivero es de signo zodiacal Tauro. Tauro se caracteriza por tener una gran fuerza interior

¿Cuántos hijos tiene Ángel Aguirre Rivero?

Ángel Aguirre Rivero es padre de dos hijos:

Ángel Aguirre Herrera Laura Aguirre Herrera

Ángel Aguirre Herrera fue un político local en Guerrero, quien murió en 2017 por un derrame cerebral a los 32 años.

¿Qué estudió Ángel Aguirre Rivero?

Ángel Aguirre Rivero estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también fue profesor.

¿En qué ha trabajado Ángel Aguirre Rivero?

Ángel Aguirre Rivero entre las décadas de 1970 y 1990 tuvo varios cargos en el gobierno a nivel federal, estatal y municipal en Guerrero, algunos de ellos relacionados con desarrollo económico.

Entre las décadas de 1980 a los 2000 tuvo varios cargos en el Partido Revolucionario institucional (PRI) entre ellos gobernador interino de Guerrero de 1996 a 1999 cuando el gobernador Rubén Figueroa pidió licencia por el caso Aguas Blancas.

Fue diputado federal por el PRI en dos ocasiones de 1991 a 994, así como de 2003 a 2006.

Fue electo senador por el PRI de 2009 a 2012, pero en 2011 ganó las elecciones al gobierno de Guerrero, no obstante, no pudo terminar su gestión programada hasta 2015.

En dichas elecciones ganó respaldado por Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) pues la candidatura del PRI se le había dado a Manuel Añorve, quien se ha mantenido en el PRI y actualmente es senador.

Claudia Sheinbaum rechaza regalo de Ágel Aguirre

Ángel Aguirre Rivero le mandó un regalo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este fin de semana hizo una gira de trabajo por Guerrero.

No obstante, la presidenta rechazó lo enviado y dijo que “no recibo regalos de ellos” aunque sí envió saludos.