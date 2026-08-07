Los padres de los 43 normalistas, junto a las organizaciones civiles que los respaldan, revelaron que la Fiscalía General de la República (FGR) no les notificó sobre la captura del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

“Los padres y madres de los normalistas y las organizaciones que los hemos acompañado no hemos sido notificadas de la misma y por lo tanto no conocemos aún los extremos de la imputación”. Comunicado de padres de los 43 normalistas

Agregaron que, por ahora, solo conocen por información difundida en medios que la captura de Ángel Aguirre se debió a que presuntamente ordenó desaparecer evidencia de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.

En caso de ser cierta la información, señalaron los padres de los 43 normalistas, el proceso contra el funcionario podría “llegar a saldar una deuda de justicia para las familias de los estudiantes”.

Comunicado de padres de normalistas (Michell)

Ángel Aguirre ordenó destruir evidencia de lo ocurrido a los 43 normalistas; FGR

De acuerdo con Ernestina Godoy, titular de la FGR, existen fuertes indicios de la posible implicación del exgobernador Ángel Aguirre en la destrucción de pruebas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas.

Señaló que entre las pruebas eliminadas se encontrarían grabaciones del Palacio de Justicia del Estado, en Iguala, donde se veía a policías municipales y estatales detener el autobús en el que viajaban los estudiantes.

“El ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”. Ernestina Godoy, fiscal de la FGR

En su momento, se había informado que la unidad Estrella de Oro 1531 fue grabada por las cámaras de seguridad en el exterior del Palacio de Justicia del Estado, justo cuando era detenida.

Sin embargo, las versiones oficiales aseguraron que el material no existía y atribuyeron el hecho a supuestas fallas técnicas del sistema, pero las investigaciones demostraron que esto era falso.

La detención de Ángel Aguirre representa un avance importante para esclarecer lo sucedido ese 26 de septiembre, aunque por el momento no se sabe si habrá un encuentro de autoridades con los padres de los normalistas para brindarles más avances.