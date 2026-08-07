Claudia Sheinbaum respondió a los reclamos de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes señalaron que no fueron informados previamente sobre la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

“Ellos tienen comunicación permanente con el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina; también con el fiscal que lleva el caso y pueden reunirse con ellos. Evidentemente hay algunos temas que no pueden informarse antes por la propia característica de la investigación, pero el compromiso que hemos hecho con ellos, y que también ha asumido la Fiscalía, es que todo sea transparente y se informe cómo se llegó a esta detención” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

En la mañanera del 7 de agosto de 2026, Claudia Sheinbaum explicó que las familias mantienen comunicación constante con las autoridades, aunque reconoció que ciertos aspectos de la investigación no pueden divulgarse antes de las diligencias.

Subrayó que la captura de Ángel Aguirre, realizada por la FGR, busca esclarecer el caso y negó que tenga motivaciones políticas.

Sheinbaum asegura que el objetivo es conocer la verdad del caso Ayotzinapa

En el mismo tema, Claudia Sheinbaum afirmó que las nuevas líneas de investigación tienen como objetivo principal esclarecer los hechos, hacer justicia y localizar a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

“Es saber la verdad, hacer justicia y encontrar a los jóvenes” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Asimismo, reveló que ella tampoco fue informada con anticipación sobre la detención de Ángel Aguirre.

Explicó que conoció el operativo al mismo tiempo que el resto de la ciudadanía, una vez que la FGR hizo pública la captura.

El exgobernador fue detenido en la carretera México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán, el pasado 6 de agosto.

La mandataria agregó que espera reunirse próximamente con los padres de los normalistas para dialogar sobre los avances más recientes en la investigación del caso Ayotzinapa.

Sheinbaum niega que la detención de Ángel Aguirre tenga motivaciones políticas

Por otra parte, Claudia Sheinbaum rechazó que la detención de Ángel Aguirre responda a motivos políticos y sostuvo que se trata únicamente del resultado de las investigaciones que realiza la FGR.

De acuerdo con la Fiscalía, el exgobernador habría ordenado borrar las grabaciones de las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala.

Dichos videos presuntamente mostrarían la participación de policías municipales y estatales en el hostigamiento contra los estudiantes para impedir que salieran de Guerrero rumbo a la Ciudad de México, como tenían previsto.