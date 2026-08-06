Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR). Se le acusa de ocultamiento de evidencia para conocer el paradero de estudiantes relacionados al caso Ayotzinapa.

Su aprehensión, dada a conocer el 6 de agosto de 2026, responde al nuevo modelo de investigación y reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

Detienen al exgobernador Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa (@FGRMexico / X)

El pasado mes de julio, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó sobre nuevas indagatorias en el caso Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

“Hay nuevas investigaciones y estamos esperando poderle dar toda la información a los padres y madres de Ayotzinapa, para que se pueda hacer público lo que se ha encontrado” Claudia Sheinbaum

En las próximas horas, la FGR de Ernestina Godoy ampliará la información sobre su captura.

Ángel Aguirre niega participación en caso Ayotzinapa

En agosto de 2022, tras la detención de Jesús Murillo Karam, por delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con el caso Ayotzinapa, Ángel Aguirre negó haber participado en la construcción de la llamada “verdad histórica” de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

“Nunca me reuní con Murillo Karam para participar en la construcción de la supuesta ‘verdad histórica’, son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos, tengo mi conciencia tranquila” Ángel Aguirre. Exgobernador de Guerrero

Asimismo, aseguró que desde las investigaciones, en 2014, cortó su relación con el gobierno guerrerense.

Aguirre Rivero espió a sus colaboradores cercanos y a funcionarios de todos los niveles (Internet)

En mayo de 2025, por segunda vez y tras la captura de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos cometidos contra la administración de justicia, el exgobernador de Guerrero, reiteró no estar implicado en el caso Ayotzinapa.

“Nunca tuve conocimiento de los videos que se dice destruyó la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia y jamás di alguna instrucción sobre el manejo de dicho material probatorio” Ángel Aguirre. Exgobernador de Guerrero

Con la intención de sustentar sus palabras, solicitó a la FGR incluir en sus indagatorias el material alojado en su celular para determinar dónde se encontraba la noche de los hechos.