La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por el caso Ayotzinapa llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a reiterar su compromiso con los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

“Voy a poner todo mi esfuerzo, toda mi energía, toda mi voluntad para que así sea. Eso lo saben los padres y las madres” Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

En la mañanera del 7 de agosto de 2026, aseguró que su gobierno mantiene el esfuerzo por alcanzar justicia y verdad en torno a los hechos ocurridos en 2014.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum destacó que hoy existe más información que en años anteriores gracias a las investigaciones de la FGR, incluyendo nuevas acusaciones contra Ángel Aguirre por la desaparición de evidencia clave.

¿Habrá justicia? Claudia Sheinbaum pone todo su esfuerzo en el caso Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República (FGR) está presentando avances en el caso Ayotzinapa como la detención de Ángel Aguirre y ante ello, Claudia Sheinbaum fue cuestionada en conferencia sobre si la justicia y verdad se obtendrá en su gobierno.

La mandataria fue clara, subrayando que tiene su esfuerzo puesto en obtener justicia hacia los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014 cuando viajaban rumbo a la Ciudad de México de la Normal Rural en Guerrero.

Por otra parte, explicó que en lo que va de su gobierno “hay más información” de la que se tenía en 2024 sobre Ayotzinapa, lo que representa un avance en la investigación.

Claudia Sheinbaum también señaló que es la FGR quien tiene las líneas de investigación sobre el caso y recordó que son testimonios quienes han brindado estos otros ángulos de abordaje.

Prueba de ello, sería la nueva acusación de la FGR contra Ángel Aguirre, donde acusa que desapareció evidencia de los estudiantes de Ayotzinapa.