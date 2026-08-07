Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) el 6 de agosto de 2026 en la carretera México-Querétaro.

“El objetivo final es saber la verdad, hacer justicia y encontrar a los jóvenes” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta de México descartó en la mañanera que se trate de un asunto político y aseguró que forma parte de las investigaciones del caso Ayotzinapa.

En ese sentido explicó que conoció la captura de la FGR al mismo tiempo que la ciudadanía y pidió a la Secretaría de Gobernación ofrecer más detalles.

Ángel Aguirre enfrenta acusaciones por ordenar borrar videos clave del Palacio de Justicia de Iguala.

Sheinbaum descarta que detención de Ángel Aguirre sea un asunto político

Al darse a conocer esta detención de parte de la FGR, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum descartó que se trate de un asunto político, sino que es parte de una investigación.

“No nada, no tiene que ver con un tema político es parte de una investigación” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Señaló que incluso ella se enteró de la detención de Ángel Aguirre hasta que la FGR lo hizo público, por ello llamó a Rosa Icela Rodríguez, su secretaria de Gobernación para saber más de la misma.

Además Sheinbaum pidió realizar una conferencia de prensa sobre la detención de Aguirre junto con las carpetas de investigación para brindar más información del caso y sus líneas de investigación, así como avances desde su llegada al Gobierno de México.

Por esta razón detuvieron a Ángel Aguirre, señalado por el caso Ayotzinapa

La FGR lo detuvo tras recabar testigos que señalaban que Ángel Aguirre habría ordenado borrar videos del Palacio de Justicia de Ayotzinapa, dónde las cámaras de ese lugar grabaron cómo la policía estatal y local hostigó a los 43 normalistas cuando trataban de salir hacia la Ciudad de México (CDMX), dichas videograbaciones serían clave para el caso.

Tras su detención, Ángel Aguirre permanece en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno, El Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.