La embajada de Estados Unidos en México alerta a sus ciudadanos en nuestro territorio por las fuertes lluvias que provocará el huracán Polo categoría 5.

Tal como compartió en redes sociales, llama a los estadounidenses a buscar refugio de ser necesario por la proximidad de Polo en Baja California.

En el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el huracán Polo está actualmente a 345 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y se ha descartado que toque tierra.

Embajada de Estados Unidos alerta por huracán Polo: recomienda resguardo a sus ciudadanos en México

La Embajada de Estados Unidos emitió alerta por el huracán Polo para sus ciudadanos en México, ya que provocará fuertes lluvias y condiciones marítimas peligrosas.

Huracán Polo: Embajada de Estados Unidos emite alerta a sus ciudadanos en México (Embajada de Estados Unidos)

Explicó a sus connacionales que si bien esperan que el huracán Polo no toque tierra, sus fuertes lluvias pueden provocar desde inundaciones hasta deslizamientos de tierra.

El huracán Polo también podría provocar corrientes marinas mortales y olas gigantes, por lo que hicieron un llamado a ciudadanos estadounidenses evitar las playas y entrar al mar.

Añaden que las condiciones del huracán Polo como sus vientos sostenidos de 265 km/h podrían afectar los vuelos, por lo que llaman a consultar con las aerolíneas.

Asimismo, la embajada de Estados Unidos invita a consultar el estado de las carreteras antes de viajar, ya que podrían verse afectadas por inundaciones o deslaves.

En cualquier caso, la embajada de Estados Unidos señala a sus ciudadanos que deben mantenerse informados y llamar al número de emergencia, además de resguardarse.

Trayectoria de Polo: Esta es la advertencia del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos

La embajada de Estados Unidos en México invitó a sus ciudadanos el mantener monitoreo del Centro Nacional de Huracanes y del SMN por trayectoria de Polo.

Al respecto, el NHC informó que las fuertes lluvias afectarán las zonas costeras del suroeste de México hasta el jueves, con precipitaciones de hasta 150 mm.

Las lluvias afectarían principalmente Guerrero y Michoacán; sin embargo, también las zonas costeras de Oaxaca, Colima y Jalisco, hasta el jueves 24 de septiembre.