El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, llegó al Altiplano luego de ser detenido en Tepotzotlán, Estado de México, por su presunta participación en delitos vinculados al caso Ayotzinapa.

Ángel Aguirre Rivero permanecerá en el Altiplano durante el proceso penal, siendo investigado por su supuesta participación en la destrucción de videos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas.

Detienen al exgobernador Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa (@FGRMexico / X)

¿De qué se le acusa a Ángel Aguirre Rivero?

De acuerdo con la FGR, Ángel Aguirre Rivero es investigado por su probable responsabilidad en delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.

Asimismo, se le acusa por ocultar y ordenar la destrucción de material videográfico relacionado con los autobuses en los que viajaron los 43 normalistas en 2014.

La detención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de aprehensión y es parte de las nuevas acciones de la FGR para esclarecer la desaparición de estudiantes por el caso Ayotzinapa.

Ángel Aguirre Rivero (Campaña Ángel Aguirre Rivero 2011 )

Ángel Aguirre Rivero fue detenido en Tepotzotlán y trasladado al Altiplano

Ángel Aguirre Rivero fue detenido el jueves 6 de agosto en Tepotzotlán, Estado de México, y posteriormente trasladado al penal federal del Altiplano para enfrentar las acusaciones de la FGR.

De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, Aguirre fue arrestado a las 09:46 horas sobre la autopista México–Querétaro, cerca de la caseta de cobro, por elementos de la SSPC.

Al momento de su arresto, llevaba pantalón de mezclilla azul, polo verde, chamarra azul marino y tenis del mismo color; físicamente, se le describe con tez clara, complexión robusta, 1.75 m de estatura y cabello corto entrecano.