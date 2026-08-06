La Fiscalía General de la República informó este 6 de agosto de 2026 sobre la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, acusado de destruir evidencias en el caso Ayotzinapa.

Según la titular de la FGR, Ernestina Godoy, nuevas diligencias revelaron que Ángel Aguirre habría ordenado desaparecer videograbaciones relacionadas con la detención de normalistas en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

Testimonios protegidos señalan que Ángel Aguirre recibió directamente material sustraído y ordenó ocultar pruebas, imputándosele delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada.

Puntos que refieren la presunta responsabilidad de Aguirre Rivero en caso Ayotzinapa

Durante una conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, informó que el 26 de septiembre de 2014, el autobús Estrella de Oro #1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue detenido por policías municipales y estatales. Acción que quedó grabada por cámaras de seguridad del exterior del Palacio de Justicia del Estado en Iguala.

Primeros reportes indicaron que el material no existía por presuntas fallas técnicas del sistema; no obstante, diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa.

La funcionaria dio a conocer que en enero de 2026, una persona colaboradora testificó la existencia de las videograbaciones y señaló a quién la sustrajo para entregarlas directamente a Ángel Aguirre, aunado a esto, denunció haber recibido amenazas para silenciarla.

Un segundo testigo protegido fortaleció el testimonio al señalar que el exgobernador de Guerrero ordenó, en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, ordenó desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala.

“El ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”, subrayó. Ernestina Godoy

Al exfuncionario se le imputan delitos contra la Administración de Justicia y desaparición forzada de personas.