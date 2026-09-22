Joy Huerta se enteró 20 minutos antes del anuncio de Jesse Huerta, quien decidió ponerle una pausa a su carrera y, por ende, a Jesse & Joy.

Joy Huerta ofreció una conferencia de prensa, a la que no llegó Jesse Huerta, para dar detalles del concierto navideño que ofrecerá Jesse & Joy, en el Auditorio Nacional el 6 de diciembre de este 2026.

Ante la pregunta sobre el futuro del dueto musical, la cantante rompió en llanto al asegurar que desconoce la respuesta y que la decisión de su hermano la tomó por sorpresa.

No saber los planes de su hermano le causó un gran impacto, por lo que se mantuvo en silencio tras el anuncio. Aunque no sabe qué pasará, tiene claro algo: Jesse & Joy, continuará.

La cantante dejó claro que respeta la decisión de su hermano, a quien continuará apoyando, pero en esta nueva etapa priorizará al público, quienes los han apoyando durante dos décadas.

“Amo profundamente a mi hermano. Siempre lo voy a amar. Respeto su decisión y voy a apoyarle cada paso y voy a respetar la decisión que él ha tomado. Pero también amo profundamente a mi público. Y amo lo que yo también he construido a lo largo de 20 años o más... Yo decido continuar. Decido seguir con los planes que estaban agendados. Decido estar aquí con ustedes” Joy Huerta

Concierto navideño de Jesse & Joy, continúa

Pese a que Jesse Huerta aparece en el anuncio que Jesse & Joy lanzó para su concierto de diciembre en el Auditorio Nacional, Joy Huerta adelanta que su hermano no participará ya que él dará por terminado su compromiso con el dúo el 5 de diciembre.

“Yo creo que él fue muy honesto y dijo que hasta el 5 de diciembre él va a estar. Evidentemente él no es parte de este concierto, sin embargo, ya estaba hecha la publicidad, ya estaban hechos los planes, ya estaba hecha la pancarta” Joy Huerta

Jesse & Joy ofrecerá concierto navideño (@joy / Instagram)

No obstante, con la duda y con mucho temor, la cantante se compromete a continuar con el espectáculo, mismo que tendrá dos micrófonos arriba del escenario.

“Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes. Y los planes acordados a partir del 6 de diciembre seguirán en marcha”, dijo. Joy Huerta

Consciente de que su carrera en solitario está próxima a iniciar, admite que le asusta cantar los éxitos de Jesse & Joy sola ya que no sabe cómo reaccionará el público.

“Tengo que procesar que no sé qué va a pasar, si van a llegar 10,000 personas, si van a llegar 10 o si va a llegar una. Pero sé que voy a salir a cantar para la persona que esté ahí” Joy Huerta

Joy Huerta admite tener problemas con su hermano

Finalmente, sincerándose con los medios, pero sobre todo con el público, Joy Huerta reconoció que, como cualquier familia, ha tenido diferencias con su hermano; sin embargo, el cariño que ambos sienten pesa más por lo que no está molesta con la decisión que tomó.

“Se los hemos dicho abiertamente, peleamos, claro que sí, y nos amamos profundamente, pero creo que él también fue muy claro en decir: ‘Yo estoy en otro proceso de mi vida’, y creo que es muy válido respetárselo” Joy Huerta