Ernesto Ruffo podría dejar el Penal del Altiplano. Un juez le habría concedido cambio de medida cautelar para que lleve su proceso por huachicol en prisión domiciliaria.

De acuerdo con el expediente 889/2026, el juez habría concedido una suspensión definitiva contra el recurso que le impedía dejar el Centro Federal de Readaptación Social 1.

Hasta el momento, se desconoce si podrá dejar el Penal del Altiplano o detalles de un posible cambio en la medida cautelar pese al estado de salud y la edad del exgobernador de Baja California.

Ernesto Ruffo saldrá del Altiplano: juez concede prisión domiciliaria

Un juez federal otorgó la suspensión definitiva a Ernesto Ruffo contra la resolución que le negó la prisión preventiva al exgobernador.

Esto haría posible que Ernesto Ruffo salga del Penal del Altiplano en caso de que el juez considere el cambio de su medida cautelar, así como los detalles de la misma.

La suspensión fue otorgada por un recurso promovido por el exgobernador, bajo argumento de que puede cumplir la prisión domiciliaria, la cual le negaron en julio.

La posible salida de Ernesto Ruffo no se ha confirmado por parte de su hija, Verónica Ruffo; sin embargo, el partido allegado, Somos, compartió la noticia del cambio a prisión domiciliaria.

Hasta el momento de la visita de Guadalupe Acosta Naranjo al Penal del Altiplano, no tenía información sobre una posible resolución en el cambio de medida cautelar de Ernesto Ruffo.

Hija de Ernesto Ruffo confirmó que se busca el cambio de medida cautelar

La hija del exgobernador de Baja California, Verónica Ruffo, señaló más temprano que desde el jueves 17 de septiembre se había solicitado una audiencia.

Verónica Ruffo esperaba el cambio de medida cautelar (Captura de pantalla)

Esto tuvo lugar durante su visita al exgobernador en el Penal del Altiplano, en donde declaró a medios que en caso de fracasar la solicitud, seguirían insistiendo.

Hasta ese momento no se le había notificado que dicha audiencia, que habría sido programada para este 21 de septiembre, tuviera lugar, por lo que seguía en espera.

Verónica Ruffo añadió que es una injusticia que se niegue la prisión preventiva, argumento respaldado por el dirigente de Somos, quien declaró que Ernesto Ruffo nunca evadió la justicia.