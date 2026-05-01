La extradición de Audias Flores “El Jardinero” a Estados Unidos obtuvo suspensión: jueza del Estado de México determina que podría dañar al acusado.

Azucena Lazalde, jueza Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, Estado de México, determinó que la situación de Audias Flores se mantendrá en el estado que se encuentra.

Esto pese a la orden de aprehensión con fines de extradición de parte de Estados Unidos que pesa en contra del que sería segundo al mando del CJNG.

El acuerdo con Audias Flores igualmente hizo una advertencia a la Fiscalía General de la República, con sanciones si no se respeta su orden y se extradita a “El Jardinero”.

Extradición de Audias Flores a Estados Unidos es frenada; jueza emite suspensión

La jueza federal adscrita al penal del Altiplano concedió la suspensión de oficio para la extradición de Audias Flores “El Jardinero”, hasta que se resuelva un juicio de amparo.

Tal como describe el acuerdo, El Jardinero deberá mantenerse bajo resguardo y disposición de autoridades mexicanas tras el amparo que tramitó su defensa este mismo jueves 30 de abril.

El amparo es bajo el argumento de que Audias Flores “El Jardinero” se encuentra incomunicado y su orden de extradición fue emitida fuera de procedimiento.

La suspensión a la extradición de Audias Flores tendrá lugar mientras no exista sentencia ejecutoria, ya que podría dañar sus derechos humanos de manera irreparable.

Azucena Lazalde también atrajo la decisión de libertad personal de Audias Flores “El Jardinero”, además, ordenó que un actuario lo visite para ratificar su firma en el amparo o quedaría sin efecto.

Audias Flores "El Jardinero": frenan extradición a Estados Unidos (FGR/ X)

Audias Flores “El Jardinero”: defensa pidió duplicidad del término constitucional

El amparo para evitar la extradición de Audias Flores “El Jardinero” a Estados Unidos se dio el mismo día que se le dictó prisión preventiva en audiencia privada.

Sin embargo, será hasta el próximo 4 de mayo 2026 que se determinará la vinculación a proceso de Audias Flores “El Jardinero”, en el Altiplano.

Acorde con lo dado a conocer de la audiencia, la defensa de Audias Flores pidió la duplicidad del término constitucional.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la República prepara la imputación por la Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.