La Fiscalía General de la República (FGR) destaca golpe al crimen transnacional por casos de “El Jardinero” y “El Güero Conta”.

Para la FGR, las detenciones de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, jefe del regional del CJNG, y su operador financiero César Alejandro Villaseñor Olivares, el “Güero Conta”, ha permitido debilitar el crimen organizado.

Casos de “El Jardinero” y “El Güero Conta” son duros golpes al crimen transnacional, afirma FGR

A través de redes, la FGR destacó que los casos de “El Jardinero” y “El Güero Conta” son duros golpes al crimen transnacional del CJNG.

Tanto “El Jardinero” como “El Güero Conta” fueron detenidos en un operativo simultáneo realizado el 27 de abril 2026, gracias a las acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal de México.

Audias Flores Silva fue capturado en las inmediaciones de La Yesca en Nayarit, mientras que César Alejandro Villaseñor Olivares cayó en Zapopan, Jalisco.

FGR obtiene prisión preventiva contra “El Jardinero” (FGR/ X)

La FGR detalló que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) imputó a “El Jardinero” por portación de arma de fuego y cargadores.

Por tal motivo, el jefe del regional del CJNG permanecerá recluido en El Altiplano, en Edomex.

Ahora bien, “El Güero Conta” ha sido acusado de delitos contra la salud, portación de arma y lavado de dinero.

Ante tal situación, César Alejandro Villaseñor Olivares permanecerá interno en el reclusorio de Puente Grande, en Jalisco.

Con la caída de “El Jardinero” y “El Güero Conta”, el blanqueo de capitales del tráfico de drogas se debilita.

Además de que se crea una fractura en la estructura de mando del CJNG.