Estados Unidos enfrenta una cuenta regresiva de 60 días para formalizar la solicitud de extradición de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, considerado sucesor de El Mencho en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un juez federal en México decretó su detención provisional con fines de extradición, lo que activa el plazo para que Estados Unidos presente la documentación correspondiente.

Mientras tanto, la defensa interpuso un amparo que frena su entrega inmediata.

Audiencia y situación jurídica de El Jardinero

La decisión judicial contra Audias Flores Silva fue dictada la semana pasada durante una audiencia celebrada por videoconferencia, mientras el detenido permanecía en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.

Flores Silva, identificado también como jefe de plaza del CJNG, fue capturado el 27 de abril de 2026 tras un operativo en el estado de Nayarit.

No obstante, la defensa del imputado ha comenzado a interponer recursos legales.

La jueza Azucena Lazalde Íñiguez admitió a trámite un amparo y concedió una suspensión de oficio y de plano, lo que por el momento frena su entrega inmediata, deportación o expulsión del país hasta que se resuelva el fondo del juicio.

Cargos en Estados Unidos y recompensa

El Jardinero es un objetivo prioritario para las autoridades de Estados Unidos, quienes ofrecían una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

En agosto de 2020, una Corte Federal del Distrito de Columbia lo señaló como responsable de:

Conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y uno o más de heroína para su importación a Estados Unidos.

Portación y uso de armas de fuego vinculadas a delitos de narcotráfico.

Control de rutas logísticas que utilizan camiones con remolque para transportar droga desde Centroamérica hacia México, y vehículos de pasajeros para distribuir narcóticos en estados como California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

Próximos pasos del proceso de extradición para El Jardinero

Una vez que Estados Unidos formalice la petición dentro del plazo de 60 días, un juez de Distrito conocerá el procedimiento, informará al requerido sobre sus derechos y abrirá un periodo probatorio.

ras el desahogo de pruebas, el juez emitirá una opinión jurídica a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual dispondrá de 20 días para resolver si concede o no la extradición definitiva.

Este proceso podría verse afectado si el Gobierno Federal determina que el envío del capo debe aplazarse por razones de seguridad nacional.