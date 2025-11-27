Ante los rumores de la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy es quien más suena para entrar en relevo.

De acuerdo con estos dichos, la llegada de la actual Consejera Jurídica de la Presidencia a la FGR se deberá a la mancuerna que ya ha hecho con Omar García Harfuch.

Cabe señalar que este equipo de trabajo ya tuvo resultados de la mano de Claudia Sheinbaum, cuando la presidenta fue jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los rumores, este jueves 27 de noviembre la Cámara de Diputados discutirá la salida de Gertz Manero, así como el inicio del proceso para la elección de su relevo.

Información en desarrollo…