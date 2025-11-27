A través de las redes sociales se reporta que se bloqueó el acceso a reporteros al Senado luego de la convocatoria por el tema del fiscal Alejandro Gertz Manero.

Se emitió una convocatoria urgente al Senado de la República y al Gabinete de Seguridad para el jueves 27 de noviembre, lo que generó gran polémica sobre la posible renuncia o despido del fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Se reporta que bloquean acceso a reporteros al Senado tras convocatoria por Gertz Manero

Ante rumores sobre posible renuncia del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Gertz Manero se generó gran tensión en el Senado.

Esto luego de la convocatoria emitida de manera extraordinaria por el Senado para sesionar la mañana del jueves 27 de noviembre de 2025, al mismo tiempo que el Gabinete de Seguridad fue llamado a Palacio Nacional.

Sin embargo, a través de las redes sociales se reveló que se había bloqueado el acceso al Senado a reporteros, generando una gran tensión.

De acuerdo con la periodista Leti Robles de la Rosa es la primera vez que no se permite el ingreso a periodistas a la sesión en los 19 años que tiene cubriendo el Senado.

Leti Robles de la Rosa reportó que la sesión del pleno tenía una hora de retraso y no hubo reunión de Mesa Directiva para aprobar el orden del día.

Reportes señalaron que Adán Augusto López era quien había emitido la orden de bloquear el acceso, por lo que los periodistas no pudieron acercarse ni a los elevadores.

Esta situación desató una ola de versiones sobre la posible solicitud de renuncia al fiscal general Alejandro Gertz Manero que el Senado podría acordar.

Pese a insistencia, reporteros no pueden ingresar al pleno del Senado

La periodista Laura Brugés destacó que la decisión del Senado de restringir el acceso a la prensa contravenía a la Constitución.

Y es que no se podría prohibir la entrada a los reporteros a la sesión en el Senado.

En medio de la controversia generada, la periodista Leti Robles de la Rosa exhibió que, ante la imposibilidad de entrar al pleno de Senado, los reporteros se tuvieron que colocar en balcones.

Ante la imposibilidad de ingresar al pleno del @senadomexicano , desde balcones de camarógrafos y fotógrafos, se insiste a @adan_augusto que informe. pic.twitter.com/o3A26emlXX — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) November 27, 2025

Desde esta zona se le pedía a Adán Augusto López que informará luego de las versiones que han surgido sobre Gertz Manero.

Leti Robles de la Rosa exhibió como en este día los periodistas se habían tenido que acomodar desde los balcones para poder realizar su trabajo.

Y es que pese a los reclamos no se les permitió la entrada al Senado.