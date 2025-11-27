La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la presunta renuncia de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) es falsa.
De acuerdo con la presidenta, no ha recibido en ningún momento la renuncia del fiscal, por lo que decidió desmentir el rumor.
“Hasta ahora no me lo ha manifestado (renuncia de Gertz Manero) …yo recibí un documento del Senado que etsy analizando, ya en su momento se los haré público”Claudia Sheinbaum
En el mismo sentido, Claudia Sheinbaum señaló que el trabajo del fiscal ha sido bueno y se han logrado combinar en diferentes pruebas; sin embargo, resaltó que se requiere de mayor comunicación y coordinación con las Fiscalías estatales y la General.
Información en desarrollo...