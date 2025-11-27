El pleno del Senado de la República convocó a sesión para el jueves 27 de noviembre de 2025, en medio de rumores que sugieren la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la información, se trata de una convocatoria extraordinaria, pues para este jueves no se tenía previsto que legisladores acudieran a sesionar a la Cámara de Senadores.

La noche de este este miércoles, el Senado sorprendió con una convocatoria a sesión para el jueves 27 de noviembre a las 10:00 horas, en el recinto ubicado en Paseo de la Reforma.

De manera extraoficial, el tema que abordarían lo legisladores en dicha sesión sería la posible renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR, con el fin de elegir a su sucesor.

No obstante, hasta el momento ni la oficina de Presidencia ni la propia FGR se han pronunciado al respecto.

La tarde del miércoles 26 de noviembre, un rumor comenzó a inundar las redes sociales, asegurando que Alejandro Gertz Manero podría renunciar a la titularidad de la FGR.

Lo anterior, luego de que el senador de Morena, Adán Augusto López, sostuviera una reunión con la presidenta Sheinbaum.

El rumor está alimentado debido a que también el Gabinete de Seguridad esta citado a reunión urgente en Palacio Nacional a las 10 de la mañana -misma hora que los legisladores en el Senado-, en donde se encontrarán con Claudia Sheinbaum.

Es por ello que la información sugiere que ambas reuniones abordarían la renuncia de Alejandro Gertz Manero, así como el análisis de la posible terna de candidatos para definir a quien será su sucesor.