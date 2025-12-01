¿Qué es Legacy Holding? La compañía de Raúl Rocha ha sido vinculada a la explotación de hidrocarburos en Guatemala, empresa que se fundó en 2022.

¿Qué es Legacy Holding? Esta es la empresa de Raúl Rocha vinculada al huachicol en Guatemala y México

En 2022 se fundó la empresa Legacy Holding de Raúl Rocha Cantú, y la cual tiene un contrato con Guatemala de la cual es el representante legal en dicho país; está se ubica en la frontera de México, junto a los ríos Chixoy y Salinas.

Legacy Holding es una corporación familiar que también es copropietaria de la Organización Miss Universo, perteneciente a Rául Rocha y la cual tiene una participación significativa en proyectos de:

Movilidad eléctrica

Instalación de estaciones de carga de vehículos eléctricos en México y la frontera con Estados Unidos

De acuerdo con la nueva información, Legacy Holding inició en el mismo año que el proceso de cesión de derechos del contrato del Ministerio de Energía y Minas dirigido por Alberto Pimentel; es decir que es una empresa que opera a nivel internacional en diversas industrias, pero con alta presencia en México y Guatemala.

Sin embargo, un excolaborador de Miss Universo reveló que la empresa de Legacy Holding de Raúl Rocha, era la encargada de la explotación de hidrocarburos y armas desde Guatemala, siendo parte de una gran red que operaría en ambos países.

🧵2/2 Legacy Holding se constituyó en 2022, el mismo año que se inició el proceso de cesión de derechos del contrato con el Ministerio de Energía y Minas, dirigido entonces por Alberto Pimentel. pic.twitter.com/ntZ8lEcyCk — El Observador Guatemala (@EObservadorGT) November 28, 2025

De acuerdo con Rodrigo Goytortua Ortega, ex CEO de Mis Universo México que trabajó un año con Raúl Rocha, reveló en el programa de Ciro Gómez Leyva una serie de documentos donde se muestran que Raúl Rocha tenía contratos para la explotación y distribución de hidrocarburos en Guatemala, los cuales fueron facilitados por el expresidente Alejandro Giammatte en 2022.

Esto le habría permitido a Raúl Rocha armar la red de huachicol y tráfico de armas que operaría en Guatemala y México; de acuerdo con el testimonio de Goytortua Ortega, asegura que Raúl Rocha ha estado usando a su hijo para intimidarlo, razón por la que dio a conocer esta información.

Por otro lado, el ex colaborador de Raúl Rocha habló sobre la polémica de Miss Universo, en donde la mexicana originaria de Tabasco, Fátima Bosch, resultó ganadora y, según reveló Goytortua, su familia no compró el concurso.

No obstante, aseveró que fue un pago de favores por parte de Raúl Rocha a la familia de Fátima Bosch debido a las relaciones que hay entre ambas familias.