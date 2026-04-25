Un exmilitar identificado con Joaquín R.V, fue detenido en Chiapas al intentar llevar armamento al crimen organizado.

La detención ocurrió durante un operativo de seguridad encabezado por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad Federal y Policía Estatal.

Este tuvo lugar en la carretera Tapachula-Huixtla, que comunica a la frontera con Guatemala.

Así fue la detención del exmilitar ligado al crimen organizado

Elementos de fuerzas de seguridad federales y estatales detuvieron un auto Nissan Versa, color gris, como parte de un operativo de seguridad en la carretera Tapachula-Huixtla.

El nerviosismo del conductor lo delato. Joaquín R.V, exmilitar de 63 años de edad, intentaba cruzar el punto de inspección con armas de fuego ocultas en el vehículo.

Al momento de la revisión encontraron:

Tres armas de fuego corta

Cajas con más de 660 cartuchos útiles calibres 9, 16 y 22 mm

Operativo de seguridad (Imagen ilustrativa) (Juan José Estrada / Cuartoscuro / Juan José Estrada Serafín)

Durante el interrogatorio, elementos policiacos descubrieron que el arsenal de armas procedía de Guatemala; este sería llevado al centro de país donde sería recogido por miembros del crimen organizado.

Hasta el momento se desconoce el nombre de la organización que estaría involucrada, informa La Jornada.

El exmilitar fue detenido al instante. Se le informó sobre sus derechos y, posteriormente, fue trasladado al Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, donde se determinará su situación jurídica.

Se le acusa por delitos de tráfico de armamento y otros previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En tanto que las armas de fuego y los cartuchos fueron asegurados, y serán parte de la investigación.