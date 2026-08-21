La Secretaría de Marina (SEMAR) confirmó la tarde del jueves 20 de agosto de 2026 que Fernando Farías Laguna, excontralmirante señalado por el caso de huachicol fiscal, está por llegar a México.

Esto tras confirmarse que fue expulsado de Argentina, por lo que la SEMAR aclaró que Fernando Farías Laguna no representa a la institución.

Argentina decidirá el 27 de agosto si extradita a Fernando Farías Laguna a México (Gabinete de Seguridad )

Fernando Farías Laguna es trasladado a México; SEMAR refrenda compromiso ante investigación

El jueves 20 de agosto se confirmó que Fernando Farías Laguna será trasladado a México, en una acción conjunta entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A su arribo se dará cumplimiento a una orden de aprehensión vigente para Fernando Farías Laguna por huachicol fiscal, por lo que se dará seguimiento a la investigación en su contra.

De acuerdo con la información, autoridades argentinas finalmente procedieron a la expulsión de Fernando Farías Laguna, por lo que no se trató de un caso de extradición o deportación.

Mediante un comunicado, la SEMAR manifestó que el actuar de las personas sujetas a investigación no representa a quienes integran a la institución, pues esta se rige por valores como el honor y la lealtad a México.

Por ello, la Marina reiteró su compromiso en el combate a la corrupción, sin importar si se trata de integrantes de las Fuerzas Armadas en la comisión de acciones ilícitas.

Semar aclara que Fernando Farías Laguna no representa a la institución (@SEMAR_mx)

Cabe recordar que Manuel Roberto Farías Laguna, hermano de Fernando Farías Laguna, también se encuentra detenido en México, por lo que ahora ambos deberán responder ante la justicia.