La Secretaría de Marina (SEMAR) confirmó la tarde del jueves 20 de agosto de 2026 que Fernando Farías Laguna, excontralmirante señalado por el caso de huachicol fiscal, está por llegar a México.
Esto tras confirmarse que fue expulsado de Argentina, por lo que la SEMAR aclaró que Fernando Farías Laguna no representa a la institución.
Fernando Farías Laguna es trasladado a México; SEMAR refrenda compromiso ante investigación
El jueves 20 de agosto se confirmó que Fernando Farías Laguna será trasladado a México, en una acción conjunta entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
A su arribo se dará cumplimiento a una orden de aprehensión vigente para Fernando Farías Laguna por huachicol fiscal, por lo que se dará seguimiento a la investigación en su contra.
De acuerdo con la información, autoridades argentinas finalmente procedieron a la expulsión de Fernando Farías Laguna, por lo que no se trató de un caso de extradición o deportación.
Mediante un comunicado, la SEMAR manifestó que el actuar de las personas sujetas a investigación no representa a quienes integran a la institución, pues esta se rige por valores como el honor y la lealtad a México.
Por ello, la Marina reiteró su compromiso en el combate a la corrupción, sin importar si se trata de integrantes de las Fuerzas Armadas en la comisión de acciones ilícitas.
Cabe recordar que Manuel Roberto Farías Laguna, hermano de Fernando Farías Laguna, también se encuentra detenido en México, por lo que ahora ambos deberán responder ante la justicia.