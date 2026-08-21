Fernando Farías Laguna, contraalmirante de la Marina posiblemente relacionado con una compleja red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible, arribó a la CDMX luego de ser expulsado de Argentina, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR informó a través de su cuenta oficial en X que Fernando Farías Laguna llegó a territorio nacional y fue recibido por autoridades mexicanas para continuar con el procedimiento correspondiente ante la justicia.

FGR confirma llegada de Fernando Farías Laguna a CDMX (@FGRMexico / X)

Fernando Farías Laguna llega a CDMX tras ser expulsado de Argentina; irá al Altiplano

De acuerdo con la FGR, una vez que el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Fernando Farías Laguna fue presentado ante un médico legista para realizarle la certificación médica correspondiente.

Posteriormente, Fernando Farías Laguna será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial que lo requirió por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, en un caso que involucra a más de 15 detenidos.

Fernando Farías Laguna llegaría al Aeropuerto de Toluca; se desconoce dónde hará escala (FGR)

La Fiscalía señaló que Fernando Farías Laguna es posiblemente relacionado con una red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible, aunque será la autoridad judicial la encargada de determinar su situación jurídica conforme avance el proceso.

Con su llegada a México, las autoridades continuarán las diligencias correspondientes en torno a las acusaciones que pesan sobre Fernando Farías Laguna, ex contralmirante de la Marina y expulsado de Argentina tras ser detenido en abril de 2026 con pasaporte falso guatemalteco, y su presunta participación dentro de esta estructura criminal.

Pues Farías Laguna es señalado como líder de una red criminal dedicada al huachicol fiscal: introducía millones de litros de combustible desde Estados Unidos disfrazado de aditivos para evadir impuestos, con su hermano ya preso en Altiplano.