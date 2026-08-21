Félix Helou, abogado de Fernando Farías Laguna en Argentina, reveló que se presentaron todos los recursos disponibles para frenar la expulsión del excontralmirante.

“Todos los recursos posibles pero fueron desoídos”. Félix Helou, abogado de Fernando Farías Laguna

De acuerdo con el representante de Fernando Farías Laguna, la expulsión de Fernando Farías Laguna se dio tras la cancelación de su solicitud de extradición.

Sin embargo, acusó que la expulsión de Fernando Farías Laguna en Argentina fue con irregularidades y lo que presume sería la intervención de Estados Unidos.

Abogado de Fernando Farías Laguna intentó frenar su expulsión de Argentina

“Todos los recursos posibles” fueron presentados para evitar la expulsión de Fernando Farías Laguna, como explicó su abogado en Argentina, Félix Helou, sin servir ninguno.

Fue en entrevista con Mario Campos que el abogado de Fernando Farías Laguna declaró que si bien podrían presentar otros recursos, ya no serían por el sitio de proceso.

Por lo que tras la expulsión de Fernando Farías Laguna, Argentina “se lavó las manos” y el proceso habría concluido en dicho país, contrario a su obligación internacional.

Ya qué acusó que las autoridades mexicanas utilizaron un “artilugio legal” ya que había dos procesos en Argentina, uno de ellos el de extradición que no se habría respetado.

El litigante apuntó que el proceso debía ser acorde con el Estado de Derecho -el cual se habría perdido- ya que se habría manipulado la ley para hacer un acuerdo.

Aunque también aseguró que el término acuerdo estaría mal empleado, ya que la expulsión es una decisión que se toma de manera unilateral sin participación de otra parte.

Abogado de Fernando Farías Laguna acusa intervención de Estados Unidos

En entrevista para MVS Noticias, Félix Helou apuntó también que Estados Unidos habría pedido a Argentina acelerar el proceso de Fernando Farías Laguna y omitir su extradición.

Al respecto, añadió que si bien es su opinión personal, Argentina no está alineada a los intereses de México, sino a Estados Unidos, por lo que considera que el proceso fue político.

Recordemos que la bandera política de Argentina hoy es la derecha y la bandera política de México es la izquierda. Un país progresista que debe respetar la ley y un país de derecha que se alinea verticalmente con los Estados Unidos. Félix Helou

Félix Helou también apuntó para WRadio que incluso Argentina no iba a ejecutar la expulsión de Fernando Farías Laguna, decisión que cambió sin conocer las razones del marino.