Fernando Farías Laguna llegaría al Aeropuerto de Toluca; se desconoce dónde hará escala

El excontralmirante Fernando Farías Laguna llegaría al Aeropuerto de Toluca la mañana del viernes 21 de agosto tras hacer escala en un lugar aún sin revelar, confirma su abogado.

“En este momento está volando, va a llegar seguramente al Aeropuerto de Toluca por la cercanía. También prevemos que seguramente tendrá una detención, una escala [..]”. Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías Laguna

Al respecto, Epigmenio Mendieta confirmó que acudirá al Aeropuerto de Toluca para recibir al excontralmirante, con quien habló antes de que se llevara a cabo de su traslado.

El representante legal de Fernando Farías Laguna también mencionó detalles sobre la expulsión en Argentina, tras desistir en la solicitud de extradición de México, este mismo jueves 20 de agosto.

Fernando Farías Laguna llegaría al Aeropuerto de Toluca tras hacer una escala

El abogado de Fernando Farías Laguna, Epigmenio Mendieta, reveló que el excontralmirante llegaría al Aeropuerto de Toluca debido a la cercanía con el penal del Altiplano.

También prevé que el avión de la Secretaría de Marina en el que es trasladado haría una escala para abastecer combustible, sin dar detalles sobre el país.

En entrevista con José Cárdenas, Epigmenio Mendieta dio a conocer que previo a su salida de Argentina, habló por teléfono con Fernando Farías Laguna sobre su proceso en México.

Aclaró que le comunicó las consecuencias y pasos a seguir en su llegada al país, en donde una vez aterrice será puesto a disposición del juez de control que lo requiere.

Es decir, el juez que giró la orden de aprehensión en su contra, que tiene sede en el Centro Federal de Readaptación Social en Almoloya.

Fernando Farías Laguna: expulsión de Argentina fue por ingreso ilegal, confirma su abogado

Epigmenio Mendieta también dio detalles sobre la expulsión de Fernando Farías Laguna, decisión administrativa de Argentina tras el ingreso ilegal con documentos apócrifos.

Sin embargo, acusó que fue por la intervención de Estados Unidos, ya que tras un supuesto acuerdo, México habría desistido del proceso de extradición, aprobado por juez de Argentina.

Por lo que aseguró que la decisión de Argentina no beneficiaría al Estado mexicano, pero sí mostraría que Fernando Farías Laguna se convirtió en un personaje incómodo.