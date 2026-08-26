Fernando Farías Laguna fue dado de baja de manera definitiva de la Secretaría de Marina (Semar), perdiendo así el grado de contralmirante y los privilegios de las Fuerzas Armadas.

La baja definitiva de Fernando Farias Laguna se da después de que en abril fuera destituido, por lo que al momento de su detención ya no era integrante activo de la Semar.

Al respecto, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa, la baja es la separación definitiva del Ejército y una de las razones es mala conducta o ser declarado prófugo.

Semar da de baja definitiva a Fernando Farías Laguna como contralmirante

Fuentes dieron a conocer que la Marina concluyó el trámite administrativo para dar de baja a Fernando Farias Laguna de sus filas, por lo que perdió el grado de contralmirante.

Excontralmirante Fernando Farías Laguna (@noticiasredmx / X)

Asimismo, Fernando Farías Laguna perdió sus privilegios, como el derecho a prerrogativas por su condición de militar, y sus condecoraciones o el uso del mismo título.

Aunque de momento la Semar no ha dado un comunicado oficial, anteriormente había señalado que Fernando Farías Laguna no representaba la institución.

El medio El Universal también apuntó que el trámite para dar de baja definitiva a Fernando Farías Laguna se produjo mientras era buscado por las autoridades.

Aunque mencionaron que la baja de Fernando Farías Laguna sería independiente a su proceso penal por huachicol fiscal y presunta delincuencia organizada.

Baja definitiva de la Semar: razones detrás de la decisión en caso Fernando Farías Laguna

Se determina como la sanción más severa de parte de las Fuerzas Armadas el dar de baja a uno de sus elementos, como fue el caso de Fernando Farías Laguna

Dejar las Fuerzas Armadas puede ser por diversos motivos; entre ellos, la sentencia ejecutoria dictada por tribunal competente del Fuero Militar por faltas como la deserción o traición.

Además de ser declarado prófugo de la justicia —que fue el caso de Fernando Farías Laguna— o mala conducta, como faltas graves al honor o abuso de autoridad.

En el caso de Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Marina, tampoco recibiría el trato que conllevaría su cargo, aunque se desconoce si está de baja definitiva.