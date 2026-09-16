Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina envía mensaje contra el huachicol fiscal durante su participación en el Desfile Militar del 16 de septiembre por el Día de la Independencia.

Palabras de Raymundo Morales en las que afirmó que mujeres y hombres que integran la Armada de México eligen el “cumplimiento del deber”.

“Han elegido poner el cumplimiento del deber por encima de sus intereses personales, y a la patria por encima de sus propias vidas”. Raymundo Morales, secretario de Marina

Marina protege con “lealtad y patriotismo”: Raymundo Morales

Ante su mensaje, el secretario de Marina, Raymundo Morales refrendó la “lealtad y patriotismo” de la institución para protección desde los mares para México.

“La tecnología puede transformar puede nuestros medios y ampliar nuestras capacidades, pero nada de ello tiene sentido si detrás no existe lo esencial, la decisión humana, por eso el núcleo de nuestra institución es la parte humana, nuestros marinos con su honor, letalidad y patriotismo”. Raymundo Morales, secretario de Marina

Con ello, Raymundo Morales afirmó que nada “esta por encima de la ley”, a lo que el secretario de Marina agregó “evolucionamos para servir mejor, siempre con apego al estado de derecho”.

Y por lo que Raymundo Morales aseguró que la lealtad y compromiso de las mujeres y hombres de la Marina continúan hoy con su marcha por el Día de la Independencia de México, además de la legalidad y justicia.

“Marchamos en esta fecha para refrendar nuestra lealtad y compromiso por el porvenir, con valores, legalidad y justicia”, expresó con firmeza Raymundo Morales, además de que dijo que “los que formamos parte de esta institución queremos quedar transformarnos a favor de México, sólo así continuaremos contribuyendo fortaleciendo la soberanía nacional”, concluyó