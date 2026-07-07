Luego de que se confirmó el asesinato de Roxana Guzmán, la Academia Mexicana de la Comunicación hizo un llamado a las autoridades para que se haga justicia por el crimen ocurrido en Veracruz.

“Es urgente que las autoridades competentes esclarezcan plenamente los hechos, sean detenidos todos los responsables y autores intelectuales de este crimen, y sancionados con todo el peso de la ley” Academia Mexicana de la Comunicación

Así lo exigió el organismo por medio de un comunicado en el que advirtió que es urgente el esclarecimiento del caso, así como la detención de todos los responsables del asesinato.

Además, tras condenar lo ocurrido con Roxana Guzmán, la academia advirtió que los ataques contra la prensa son agresiones directas contra la libertad de expresión y la misma democracia.

Periodista Roxana Guzmán: FGR atrae su caso (Redes sociales)

Academia Mexicana de la Comunicación exige justicia por Roxana Guzmán

El viernes 3 de julio, luego de un mes en calidad de desaparecida, la periodista Roxana Guzmán fue localizada sin vida en un rancho del municipio de Moloacán en el estado de Veracruz.

Por los hechos, la Academia Mexicana de la Comunicación exigió que se haga justicia al advertir que es necesario que las autoridades investiguen a fondo los hechos para encontrar verdad y justicia.

Tras señalar que es obligatorio que prevalezcan la justicia y la legalidad, la institución resaltó que se tienen que ejercer más acciones, además de las 8 detenciones ya concretadas.

“Si bien es cierto que ya han sido aprehendidos algunos de los autores materiales, es urgente que las autoridades competentes esclarezcan plenamente los hechos, sean detenidos todos los responsables y autores intelectuales de este crimen, y sancionados con todo el peso de la ley” Academia Mexicana de la Comunicación

En ese sentido, la academia indicó que es urgente que las autoridades que están encargadas del caso hagan lo necesario para esclarecer a plenitud el asesinato de Roxana Guzmán.

Por ello, demandó la detención de todas las personas involucradas en el secuestro y asesinato, en especial de los autores intelectuales, quienes “deben ser castigados con todo el peso de la ley”.

Exigen justicia por Roxana Guzmán (@AMDCof/X)

Academia Mexicana de la Comunicación condena ataques contra periodistas

Al exigir que se haga justicia por el asesinato de Roxana Guzmán en Veracruz, la Academia Mexicana de la Comunicación también condenó y criticó el contexto de violencia contra el periodismo.

Tras solidarizarse con la familia y amigos de la comunicadora, el organismo recriminó que el caso engrosó una “inadmisible lista de comunicadoras y comunicadores asesinados en México”.

“La violencia contra el periodismo es un ataque directo a la libertad de expresión y a la vida democrática del país” Academia Mexicana de la Comunicación

Ante ello, sentenció que los actos de violencia contra el periodismo se tratan de un ataque directo a la libertad de expresión y en contra de la democracia en México.

Por eso, la academia resaltó que más allá de condenar los hechos, el Estado debe hacer lo necesario para garantizar la seguridad para que la prensa ejerza su labor sin miedo ni amenazas.