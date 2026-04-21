El PAN presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en la Embajada de México en Reino Unido durante la gestión de Marcelo Ebrard.

Marcelo Torres, diputado del PAN, acusó que el hijo del entonces canciller vivió cerca de seis meses en la residencia oficial en Reino Unido aunque no tenía ningún cargo público ni justificación.

La denuncia por uso indebido de recursos también incluye a la exembajadora Josefa González-Blanco Ortiz Mena, así como a otras personas que pudieran ser responsables del caso.

Ebrard liga operativo contra El Mencho con beneficios para México en el T-MEC (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

PAN acusa irregularidades en Embajada de México en Reino Unido cuando Ebrard era canciller

El diputado Marcelo Torres del PAN denunció ante la FGR posibles irregularidades en la Embajada de México en Reino Unido cuando Marcelo Ebrard era canciller de México, que podrían involucrar delitos como:

Ejercicio ilícito del servicio público

Abuso de autoridad

Peculado

Uso indebido de atribuciones

Encubrimiento

El legislador acusa que el hijo del excanciller habría estado en Reino Unido haciendo uso de instalaciones, servicios y recursos públicos sin contar con un cargo que justificara su estancia.

Ante las irregularidades, el PAN solicitó a la FGR la comparecencia de los implicados, así como la revisión de registros, bitácoras y documentación administrativa que permita esclarecer los hechos

El legislador del PAN aclaró que el objetivo no es realizar señalamientos políticos, sino garantizar la legalidad y la rendición de cuentas para que se deslinden responsabilidades y se impartan sanciones.

(Diputados PAN)