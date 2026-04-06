Josefa González-Blanco denunció la existencia de una presunta red de corrupción dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señalando desvíos por cerca de 4 millones de pesos mediante una empresa fantasma de limpieza.

“La funcionaria (de SRE) habría simulado pagos por servicios de limpieza a una empresa fantasma, canalizando aproximadamente cuatro millones de pesos a múltiples cuentas personales a su nombre y el de su hija” Josefa González-Blanco, exembajadora de México en Reino Unido

En su acusación, responsabilizó a la ex agregada administrativa Érika Pardo Rodríguez y a otros diplomáticos de coordinar contratos simulados con Easy Steps Cleaning Service LTD.

La exembajadora de México en Reino Unido también señaló omisiones del extitular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente, al no sancionar las irregularidades detectadas durante su gestión.

Fin del encargo: Josefa González Blanco se despide de la embajada en Reino Unido (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Josefa González-Blanco acusa uso de empresa fantasma al interior de la SRE

En febrero de 2026, Josefa González-Blanco presentó una queja por una supuesta red de corrupción que atribuía a la ex Agregada Administrativa del Servicio Exterior Mexicano, Érika Pardo Rodríguez.

Según la denunciante, Érika Pardo Rodríguez era responsable de coordinar una serie de irregularidades financieras, administrativas y operativas en la SRE, con la presunta participación de:

Aureny Aguirre, entonces encargada de negocios en 2021: Firmó el contrato inicial con la empresa de limpieza considerada “fantasma”

David Nájera, embajador en Hungría: Señalado como posible operador de la empresa fantasma

Aníbal Gómez Toledo, ex embajador en Londres: Sería una víctima, debido a que, se asegura, su firma electrónica, cuenta y token bancario habrían sido utilizados sin autorización para validar transferencias irregulares

Según Josefa González-Blanco, los pagos destinados a la empresa Easy Steps Cleaning Service LTD —que ascendieron a alrededor de 4 millones de pesos— fueron transferidos mediante el uso de códigos bancarios de Érika Pardo Rodríguez y de su hija.

Josefa González-Blanco acusa omisiones de Juan Ramón de la Fuente

Las quejas presentadas por Josefa González-Blanco también señalan omisiones contra el extitular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente, a quien acusa de no haber tomado acciones ni sanciones contra Érika Pardo Rodríguez y la empresa Easy Steps Cleaning Service LTD.

Josefa González-Blanco fue embajadora en Reino Unido desde marzo de 2021 hasta el 26 de enero de 2026, años marcados por 16 denuncias en su contra por acoso laboral.