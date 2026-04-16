Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía, negó el uso indebido de recursos públicos tras revelarse que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, vivió seis meses en la residencia oficial de la embajada de México en Londres.

El excanciller confirmó que la residencia ocurrió por invitación directa de la entonces embajadora Josefa González Blanco.

“Iba a rentar un departamento, pero ella hizo el ofrecimiento y lo tomamos” Marcelo Ebrard

Ebrard enfatizó que “no usamos recursos indebidos”, lo cual ocurrió entre octubre de 2021 y abril de 2022, mientras cursaba una maestría en psicología, en donde el joven ocupó la mejor habitación de la sede diplomática.

Pues se reveló que esta contaba con vista a Belgrave Square y dispuso de servicios como limpieza, lavandería y comida preparada por personal de la embajada.

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