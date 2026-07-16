El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respaldó la designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como grupos terroristas a fin de endurecer las sanciones contra estas organizaciones.

Marco Rubio afirmó que el Cártel de Juárez y Los Viagras representan una amenaza para la seguridad y reiteró el compromiso de Estados Unidos para combatir a los cárteles que operan en la región.

Marco Rubio reafirma designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas

El pasado 15 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas, medida que fue respaldada por el secretario Marco Rubio.

Marco Rubio respalda designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como grupos terroristas (Captura de pantalla)

La designación endurece las sanciones financieras contra el Cártel de Juárez y Los Viagras con las siguientes acciones:

Bloqueo de Activos: Se congelan todos los activos en Estados Unidos de las personas que se identifiquen como miembros de estos grupos terroristas

Prohibición de Transacciones: Se prohíbe de manera general que cualquier persona o entidad estadounidense realice transacciones financieras o comerciales con los grupos listados

Sanciones Secundarias: El gobierno puede perseguir y bloquear financieramente a terceros que brinden apoyo, recursos o compartan servicios con estos cárteles.

Cooperación Internacional: La medida facilita la colaboración con otros gobiernos y agencias federales para realizar investigaciones conjuntas en materia de combate al terrorismo

Marco Rubio señaló que el Cártel de Juárez y Los Viagras han cometido muchos ataques contra estadounidenses, entre ellos, la masacre de 2019 en Sonora en la que murieron nueve de sus ciudadanos.

Asimismo, Rubio reiteró que el gobierno de Donald Trump seguirá disponiendo los recursos necesarios para combatir el crimen organizado y detener el tráfico de drogas a Estados Unidos.