Claudia Sheinbaum aplaudió la decisión de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 tras la agresión que sufrió por parte del anfitrión Nawat Itsaragrisil, asegurando que era un ejemplo de cómo las mujeres deben levantar la voz.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum de Fátima Bosch sobre lo ocurrido en Miss Universo 2025?

Durante la conferencia Mañanera de este miércoles 5 de noviembre, se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum de 63 años de edad, su opinión sobre lo que ocurrió con Fátima Bosch en el certámen de Miss Universo 2025 que se lleva a cabo en Tailandia.

Pues cabe recordar que Fátima Bosch de 25 años de edad, representante de México en Miss Universo 2025, sufrió una agresión por parte del anfitrión Nawat Itsaragrisil de 51 años de edad, quien le reclamó el no haber promocionado a Tailandia en sus redes sociales, la llamó “cabeza hueca” y llamó a seguridad para sacarla.

Ante esto, Claudia Sheinbaum aseguró que Fátima Bosch tenía su reconocimiento ante su actitud de no sobajar ante una agresión machista y no callarse ante la humillación durante el certamen de Miss Universo 2025:

“Mi reconocimiento porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice: ‘no estoy de acuerdo’. Me parece que es un ejemplo de como las mujeres debemos levantar la voz.” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum también recordó la frase “calladita te ves más bonita” en relación a lo sucedido con Fátima Bosch en Miss Universo 202, la cual ha cuestionado siempre en su vida.

Pues la presidenta aseguró durante la conferencia de prensa que en sus eventos públicos, ella siempre recuerda que “las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos”.