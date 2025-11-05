Durante un evento de Miss Universo 2025, Nawat Itsaragrisil se disculpó entre lágrimas tras el escándalo que protagonizó con Fátima Bosch, representante de México en el certamen de belleza.

¿Qué pasó con Nawat Itsaragrisil? El presentador llora frente a los medios de comunicación tras polémica con Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Después del altercado entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025 en donde la insultó e incluso llamó a seguridad durante una plática con todas las delegadas, ahora el presentador se disculpa y llora frente a los medios de comunicación.

Durante una conferencia con medios de comunicación internacionales, Nawat Itsaragrisil habló sobre la polémica con Fátima Bosch y los “momentos de tensión” que ha vivido tras el incidente, asumiendo la responsabilidad.

“Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión. Pero eso ya quedó atrás. Creo que deben entender que la presión ha sido mucha. A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie. Las respeto a todas ustedes. Sin embargo, lamento sinceramente lo ocurrido. Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme con las delegadas si alguna se sintió incómoda con lo que pasó. Lo siento” Nawat Itsaragrisil

Sin embargo, durante su intervención, Nawat Itsaragrisil también se disculpó con los fans de Miss Universo 2025 y pidió que dejen de publicar mensajes que él nunca dijo, pues aseguró que “alguien puso palabras ofensivas en esa publicación”.

Finalmente, Nawat Itsaragrisil intentó poner fin a la polémica con un “¿Están felices? ¡Muy bien!”, pero al finalizar su mensaje rompió en llanto, un momento que ya está circulando en redes sociales y que se ha vuelto viral, provocando reacciones entre los usuarios.

Pues muchos aseguraban que las lágrimas de Nawat Itsaragrisil eran “falsas y forzadas”, al igual que sus disculpas no parecían sinceras.

Cabe recordar que el pasado martes 4 de noviembre, Nawat Itsaragrisil hizo un live a través de sus redes sociales explicando su versión de la polémica con Fátima Bosch, asegurando que la situación fue malinterpretada y reveló porque llamó a seguridad, asegurando que tuvo miedo:

“México se levantó para hablar de nuevo. Pero no entendí bien lo que dijo porque estaba muy lejos de mí. Y entonces dije: ‘¿Podrías por favor detenerte en este momento? Ya te pregunté y ya me diste una respuesta. Ahora estoy hablando con otras personas. Ella no se detiene, habla más y más, y entonces la situación se atora un poco, se movió, por eso llamé a seguridad. Llamé a seguridad, no ordené seguridad hacia ella. Seguridad nunca se movió hacia la delegada, ni un solo paso. Pero quería asegurarme de que si pasaba algo, me podían ayudar. Así que no me sentí cómodo y tuve miedo” Nawat Itsaragrisil

Posteriormente, Nawat Itsaragrisil reveló que tras lo ocurrido con Fátima Bosch, se disculpó con todas las delegadas; aunque esto no evitó que fuera sancionado y que su participación fuera mínima o nula tal y como afirmó el presidente de Miss Universo, el mexicano Raúl Rocha.