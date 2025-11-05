Fátima Bosch -de 25 años de edad- reaparece en Miss Universo 2025 con un importante mensaje para México.

A pesar del altercado que tuvo con Nawat Itsaragrisil, Fátima Bosch decidió seguir adelante en Miss Universo 2025.

Fátima Bosch reaparece en Miss Universo 2025 tras polémica

El miércoles 5 de noviembre se realizó la ceremonia de bienvenida de Miss Universo 2025 y Fátima Bosch reapareció ante todos.

La Miss Universo México lució un vestido azul entallado con su banda blanca con el nombre del país.

Fátima Bosch en la ceremonia de Bienvenida de Miss Universo 2025 (Instagram/@fatimaboschfdz)

Fátima Bosch compartió fotos del momento junto a una poderosa frase en Instagram: “Los mexicanos no nos rendimos, porque rendirse nunca ha sido parte de nuestra historia”.

La fotografía tuvo más de 200 mil likes en cuestión de minutos y Fátima Bosch recibió mensajes de cariño de sus fans.

Con esta fotos, Fátima Bosch confirma que está más fuerte que nunca y buscará llevarse la corona de Miss Universo 2025.

Fátima Bosch lleva a México en el “corazón” y así lo demuestra

Además del conmovedor mensaje que Fátima Bosch envió a los mexicanos, compartió un video de su caminata de presentación en Miss Universo 2025.

En las imágenes se ve a Fátima Bosch caminando con elegancia y mencionando su nombre mientras gritaba con orgullo México.

“México te llevo en el corazón”, escribió Fátima Bosch en la descripción de su video en Instagram.

En otra publicación, Fátima Bosch compartió una serie de fotos donde posaba con su banda con el nombre de México.

“Así se siente México”, escribió Miss Universo México, mientras su seguidores la llenaron de halagos y felicitaciones por seguir adelante en el certamen.

“Nuestra representante tiene voz y tiene todo”, “No sabes lo orgullosos que estamos de ti” y “Devoraste”, fueron algunos de los comentarios.

El 21 de noviembre será la final de Miss Universo 2025 y sabremos el nombre de la nueva coronada mundial.