George Figueroa es el director de Miss Universo México y lo señalan de protagonizar varias polémicas.

Tras el enfrentamiento entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil se revelaron los problemas internos de Miss Universo México.

¿Quién es George Figueroa? El director de Miss Universo México

George Figueroa fue nombrado director de Miss Universo México en septiembre de 2024.

El director de Miss Universo México arremetió contra Nawat Itsaragrisil por agredir verbalmente a Fátima Bosch, de 25 años de edad.

Sin embrago, las dos exdirectoras de Miss Universo México lo acusan de ser el responsable de la polémica de Fátima Bosch, ya que lo acusan de ser conflictivo.

Director de Miss Universo México, George Santos, y Fátima Bosch (Instagram/@george_figueroa)

¿Qué edad tiene George Figueroa?

Se desconoce la fecha de nacimiento de George Figueroa.

¿Quién es la pareja de George Figueroa?

No se tiene información de la vida sentimental del estilista.

¿Qué signo zodiacal es George Figueroa?

Debido a que no se tiene la fecha de nacimiento de George Figueroa, no se puede determinar su signo zodiacal.

Geroge Figueroa con Osmel Souza, exasesor de Miss Universo (Instagram/@george_figueroa)

¿Cuántos hijos tiene George Figueroa?

George Figueroa no tendría hijos.

¿Qué estudió George Figueroa?

A pesar de tener un perfil en Linkedin, George Figueroa no agregó su información académica.

¿En qué ha trabajado George Figueroa?

George Figueroa ha estado involucrado en los certámenes de belleza desde hace varios años como asesor de estilo.

En 2024 fue nombrado director de Miss Universo México y lleva un año en este puesto.

George Figueroa (Instagram/@george_figueroa)

Señalan a George Figueroa de provocar la polémica de Fátima Bosch en Miss Universo

El enfrentamiento entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil destapó los problemas que hay en Miss Universo 2025 desde su cambio de gestión.

Martha Cristiana había revelado en 2024, tras renunciar a Miss Universo México, que George Figueroa era problemático y una “manzana podrida”.

En ese entonces, Martha Cristiana lo acusaba de evitar que las nueva ideología de inclusión de Miss Universo se aplicará en México.

Un año después, vuelve a llamar “manzana podrida” a George Figueroa y lo acusa de ser quien provocó la pelea con Fátima Bosch.

A Martha Cristiana no le sorprende que George Figueroa esté de nuevo en una polémica, pues es parte de su vida.

Él aceptó que ya habían tenido problemas con Nawat Itsaragrisil, incluso él se retiró del certamen tras estas rencillas.

Al final, Fátima Bosch quien pagó las consecuencias de los desacuerdos entre George Figueroa y Nawat Itsaragrisil.

Martha Cristiana también acusó a George Figueroa de provocar el despido de Cynthia de la Vega.

Por su parte, Cynthia de la Vega confirmó esta información, pero expresó que no hablaba de George Figueroa por temor.