Raúl Rocha Cantú anunció la salida de Nawat Itsaragrisil tras el enfrentamiento con Fátima Bosch.

El empresario compartió un video en las redes sociales de Miss Universo para confirmar que Nawat Itsaragrisil ya no formará parte de la organización de esta edición.

Raúl Rocha Cantú anuncia la salida de Nawat Itsaragrisil de Miss Universo 2025

El copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, expresó su solidaridad con Fátima Bosch, así como con todas las participantes del certamen.

“No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados. Lamentablemente, Nawat ha olvidado el significado de los que es ser un verdadero anfitrión” Raúl Rocha Cantú

Raúl Rocha Cantú mencionó que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, había olvidado ser un buen anfitrión.