Acusan a George Figueroa de provocar la polémica de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

George Figueroa es el actual director de Miss Universo México y dos de las exdirigentes del certamen, Martha Cristiana y Cynthia de la Vega lo señalan de conflictivo.

Martha Cristiana -de 54 años de edad- declaró en Venga la Alegría que George Figueroa es un personaje problemático y ya se lo había expuesta a Ricardo Rocha Cantú.

“No es culpa del dueño… yo veo un hilo conductor. El personaje al que me refiero a este momento es George Figueroa, que es una persona que ha causado muchos problemas.” Martha Cristiana

La modelo no puede creer que una vez más, George Figueroa esté involucrado en una nueva controversia y aseguró que este personaje tuvo que ver en el despido de Cynthia De la Vega.

George Figueroa ya había tenido problemas con Nawat Itsaragrisil y esto provocó tuvieron un desafortunado encuentro con Fátima Bosch.

Incluso, George Figueroa sí se encontraba en Tailandia, pero tras tener problemas con el director de Miss Universo Tailandia, se fue del país.

“No puede ser casualidad que esté nuevamente ligado a otro conflicto. Nawat tuvo un conflicto, precisamente con George Figueroa… Contrapunteó a todo el mundo. Yo lo dije directamente a Raúl Rocha Cantú: ‘Tienes una manzana podrida y se llama George Figueroa’" Martha Cristiana

Cynthia De la Vega también tacha “de manzana podrida” a George Figueroa

Tras la destitución de Lupita Jones de Miss Universo México, Cynthia De la Vega fue elegida como nueva directora, pero fue despedida meses después.

Cynthia De la Vega confirmó lo dicho con Martha Cristiana, George Figueroa estuvo involucrado en su despido.

“Tal cual sus palabras, son las mismas que yo pienso… tristemente está en manos equivocadas. No quiero entrar en muchos detalles, me da algo de miedo.” Cynthia de la Vega

La exMiss Universo México expresó que tiene más información sobre George Figueroa, pero no ha querido hablar por temor.

Cynthia de la Vega también cree que la personalidad conflictiva de George Figueroa han entorpecido el camino de Fátima Bosch en Miss Universo 2025.

George Figueroa confirmó en De Primera Mano que ya había tenido problemas con Nawat Itsaragrisil.

Incluso, mencionó que le ofreció a Fátima Bosco retirarse de la competencia, pero dedicó seguir su camino rumbo a la corona de Miss Universo 2025.