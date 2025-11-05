Miss Universo México le ofreció a Fátima Bosch regresar a México y ella se mantuvo firme: Buscará la corona de Miss Universo 2025.

La polémica entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil tuvo duras consecuencias, pero Miss Universo México sigue adelante en el certamen.

Fátima Bosch rechazó regresar a México tras polémica con Nawat Itsaragrisil

En entrevista con De Primera Mano, George Figuera, director de Miss Universo México, reveló que si le ofrecieron a Fátima Bosch regresar a México.

“Es una mujer poderosa y le dije: ‘Vámonos, es tu momento’ y me dijo: ‘No. Alzar la voz no solo depende de decirlo, sino de hacerlo, yo no hice nada malo, yo voy a quedarme aquí, gracias por el respaldo” George Figueroa, director de Miss Universo México

Fátima Bosch fue contundente, irse sería aceptar que había “hecho algo malo”, cuando ella solo se estaba defendiendo y levantó la voz ante una injusticia.

Afortunadamente, Miss Universo México se sentía protegida y decidió seguir adelante con los siguientes eventos rumbo a la final del certamen.

George Figueroa menciona que los desacuerdos con Nawat Itsaragrisil llevaban varios días y por eso este personaje no dudó en desquitarse con Fátima Bosch.

“Las diferencias eran directamente con Miss Universe Tailandia, directamente con el señor Nawat, diferencias tanto culturales como profesionales” George Figueroa

El director de Miss Universo México expresó que Nawat Itsaragrisil l había rebasado los límites del respeto y eso no se lo iban a permitir.

“Vamos a seguir apoyando a Fátima Bosch y vamos a estar con ella porque ella decidió quedarse y porque ella tomó la decisión de decir: ‘Lo que yo digo, lo quiero hacer’” George Figueroa

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo (Instagram/@fatimaboschfdz)

Fátima Bosch continuará en Miss Universo 2025, pero Nawat Itsaragrisil ya no

Tras la polémica que se generó por las agresiones verbales de Nawat Itsaragrisil contra Fátima Bosch, Miss Universo tomó una fuerte decisión.

Ricardo Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, decidió que Nawat Itsaragrisil ya no forme parte de la organización del certamen.

La decisión se dio a conocer a través de un video en español compartido en las redes sociales Miss Universo.

“He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte del certamen número 74 de Miss Universe y que esta sea muy limitada o nula” Ricardo Rocha Cantú

Ricardo Rocha Cantú condenó que Nawat Itsaragrisil haya insultado y faltado al respeto a Fátima Bosch.

Además, el presidente de Miss Universo se indignó porque Nawat Itsaragrisil llamó a seguridad cuando Fátima Bosch solo se estaba defendiendo de sus represalias.

Por lo pronto, Fátima Bosch permanece en Mis Universo México y la coronación será el 21 de noviembre.