Tras lo ocurrido a la modelo mexicana Fátima Bosch, Alicia Machado se lanzó contra Nawat Itsaragrisil, presidente del certamen Miss Universe Tailandia.

Alicia Machado, ex reina de belleza, no pudo y tampoco quiso ocultar su enojo contra Nawat Itsaragrisil, quien en días pasados confrontó de mala manera a Fátima Bosch, acusándola de no cumplir con las actividades de promoción en Tailandia.

Escena que se viralizó en redes sociales y causó indignación por el tono agresivo del directivo.

Alicia Machado defiende a Fátima Bosch por caso Nawat Itsaragrisil

A través del programa de espectáculos Ventaneando, Alicia Machado recordó el mal momento que le hizo pasar Donald Trump en Miss Universo 1996.

Por lo que segura de conocer el sentir de Fátima Bosch -de 25 años de edad- reprobó el actuar de Nawat Itsaragrisil, a quien considera un hombre misógino y lleno de resentimiento.

“Cuando yo concursé en el Miss Universo, me acuerdo que pasaban muchas cosas. Había problemas, claro, pero eran entre nosotras, las chicas. La gente que nos rodeaba eran señoras respetables, con valores y principios. Pero tipos como este, Nawat, evidentemente tienen una profunda misoginia y un profundo resentimiento. Está acostumbrado a que las mujeres le sirvan” Alicia Machado

Asimismo, cegada por la furia, Alicia Machado -de 48 años de edad- lanzó acusaciones en contra del Presidente de MGI, mismas que aún no han sido comprobadas.

De acuerdo con la actriz, Nawat Itsaragrisil -de 51 años de edad- cree que las modelos le pueden servir de damas de compañía.

“Este es un tipo que tiene una licencia dentro del concurso donde cree que puede traer a estas muchachas de damas de compañía. ¿Cómo tú vas a hacer un concurso con 110 niñas para irse a cenar contigo? ¿Quién chingados te crees que eres? ¡Yo soy la reina de México! Perdóname, pero este tipo es un enfermo, a mí sus disculpas me valen”. Alicia Machado

Por lo que tachándolo de enfermo, Alicia Machado asegura que el empresario de origen tailandés no debería estar cerca de las chicas, mucho menos en un ambiente tan tóxico como lo es Miss Universo.

“Hay un ambiente muy tóxico en ese mundo. Entre maquilladores, vestuaristas y algunos directores se ha vuelto muy agresivo. Pero lo de este sujeto es inadmisible” Alicia Machado

Alicia Machado se dice orgullosa de Fátima Bosch

Aunque no tiene el gusto de conocer personalmente a Fátima Bosch, Alicia Machado está orgullosa de ella por el simple hecho de no quedarse callada ante malos tratos.

Pero también, Alicia Machado está orgullosa de todas esas mujeres que respaldaron a Fátima Bosch en un certamen donde se enaltece y se honra a la mujer en todos los sentidos.