¿Ernesto Gándara deja el PRI por Movimiento Ciudadano? Reaparece junto a Colosio Riojas

Ernesto Gándara, excandidato del PRI a la gubernatura de Sonora, reapareció junto al senador Luis Donaldo Colosio Riojas durante un evento de Movimiento Ciudadano en Hermosillo.
La presencia de Ernesto Gándara en el encuentro de Movimiento Ciudadano generó interrogantes sobre su futuro político y una posible incorporación al partido naranja rumbo a las elecciones 2027.
Cercanía de Ernesto Gándara con Colosio Riojas desata especulaciones sobre salida del PRI
Este viernes 9 de octubre, Luis Donaldo Colosio Riojas encabezó una reunión privada con integrantes de Movimiento Ciudadano en Sonora, en la que destacó la participación de Ernesto Gándara.
Además de estar en las filas del PRI, la presencia de Gándara llamó la atención debido a que no había aparecido públicamente desde hace años, cuando perdió la gubernatura de Sonora en 2021.
La aparición de Ernesto Gándara junto a Colosio Riojas alimentó las especulaciones sobre un posible acercamiento entre el excandidato priista y Movimiento Ciudadano para 2027.
Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que Ernesto Gándara haya renunciado al PRI para unirse al partido naranja o que se vaya a dar una alianza entre ambos partidos.
Cabe mencionar que la presencia de Luis Donaldo Colosio Riojas en Hermosillo también ocurre en medio de la estrategia política de Movimiento Ciudadano de frente a los próximos comicios estatales.
Aunque no existe una candidatura confirmada, el panorama apunta a que Luis Donaldo Colosio Riojas será el candidato de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Sonora.