La Bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León dio la bienvenida a la diputada Brenda Velázquez, quien se incorpora al Grupo Legislativo para continuar trabajando en una agenda común en beneficio de las y los ciudadanos del estado.

La coordinadora de la Bancada, Sandra Pámanes, celebró la incorporación de la legisladora y destacó que su llegada permitirá seguir sumando esfuerzos y propuestas desde el Congreso del Estado.

Pámanes señaló que la incorporación de la diputada Brenda Velázquez representa una oportunidad para continuar construyendo acuerdos y dar seguimiento al trabajo legislativo que se ha desarrollado desde Movimiento Ciudadano.

Bancada Naranja refrenda agenda de diálogo y acuerdos

La Bancada Naranja refrendó que mantendrá una dinámica de trabajo basada en el diálogo, la construcción de acuerdos y la atención de las necesidades de la ciudadanía.

Con la incorporación de Brenda Velázquez, Movimiento Ciudadano suma una nueva voz a su trabajo legislativo y refrenda su compromiso de seguir impulsando propuestas desde el Congreso de Nuevo León.