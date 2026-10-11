Luis Donaldo Colosio Riojas habría anunciado su intención de competir por la candidatura de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Sonora en las elecciones de 2027, durante una reunión privada celebrada el viernes 9 de octubre de 2026, de acuerdo con reportes de medios locales.

Según información de InfoSon, el senador se reunió con alrededor de 50 liderazgos de Movimiento Ciudadano en Sonora, en un encuentro en el que también habría hablado sobre la organización de su posible proyecto político.

Los reportes también vinculan al exalcalde de Monterrey con Ernesto Gándara Camou, expriísta, quien recientemente se reunió con gente de MC y podría desempeñar un papel en el proyecto electoral.

MC lo hace oficial: Luis Donaldo Colosio Riojas irá por la gubernatura de Sonora (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

¿Cuándo se anunciaría la candidatura de Colosio Riojas por MC en Sonora?

De acuerdo con InfoSon, el anuncio oficial de la posible candidatura de Luis Donaldo Colosio Riojas se realizaría en aproximadamente 15 días, como parte de los preparativos de Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones de 2027.

La reunión habría sido organizada para informar a los principales cuadros del partido en Sonora sobre las intenciones del senador, así como comenzar los trabajos políticos y organizativos de cara al próximo proceso electoral.

El encuentro se habría realizado alrededor de las 11:00 horas en el Hotel Lucerna, en Hermosillo, con la participación de integrantes del equipo cercano de Colosio Riojas y distintos representantes de Movimiento Ciudadano.

Entre los asistentes mencionados en los reportes se encuentran:

Isaac Barrios

Manuel Scott, diputado

Gabriela Félix, diputada

Jorge Russo Salido

Próspero Ibarra, vocero

Carlos León

Reportes vinculan a Ernesto Gándara con el proyecto de Colosio Riojas

Uno de los aspectos destacados del encuentro habría sido la presencia de Ernesto Gándara Camou, exalcalde de Hermosillo y excandidato a gobernador de Sonora por el PRI.

Según los reportes locales, Gándara se habría incorporado al proyecto político de Movimiento Ciudadano y podría tener un papel relevante en una eventual campaña de Colosio Riojas.

¿Ernesto Gándara deja el PRI por Movimiento Ciudadano? Reaparece junto a Colosio Riojas (Michelle Rojas)

La información difundida también apunta a que la estructura de una posible campaña estaría integrada principalmente por perfiles sonorenses.

Aunque Colosio Riojas ha desarrollado buena parte de su trayectoria política en Nuevo León —donde fue diputado local y alcalde de Monterrey— la intención reportada sería que la coordinación general y las principales tareas operativas y territoriales quedaran en manos de personas con experiencia política en Sonora.

Con ello, el eventual proyecto buscaría mantener una estructura local para organizar sus actividades políticas en el estado, sin trasladar desde Nuevo León a la mayor parte del equipo encargado de dirigir la operación electoral.