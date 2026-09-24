Roberto Gallardo decidió tomar distancia de Movimiento Ciudadano al considerar que está abandonando la agenda ciudadana en Nuevo León.

De acuerdo con el coordinador de Movimiento Ciudadano en el cabildo de Monterrey, se declara “políticamente independiente” de la línea del partido.

Asimismo, acusó que el partido ha reproducido prácticas como el “dedazo” en el estado y ya no escucha a los perfiles ciudadanos que contribuyeron a la construcción de este movimiento en Nuevo León.

Roberto Gallardo se declara independiente de Movimiento Ciudadano en Nuevo León

Roberto Gallardo, coordinador en el cabildo de Monterrey de Movimiento Ciudadano se declaró independiente de la línea partidaria y cuestionó las decisiones del partido en Nuevo León.

Si bien Gallardo no está afiliado al partido, se ha mantenido en el trabajo de la mano con Movimiento Ciudadano en Nuevo León.

El también regidor resaltó que decidió rechazar la participación en una sesión del Consejo Nacional emecista y envió una carta en la que criticó las acciones que se han tomado.

En esta, resalta que “Movimiento Ciudadano ha demostrado repetidamente que no tiene interés en lo que podamos aportar los regidores de Monterrey al movimiento ni a la comunidad”.

Además, acusó al partido en Nuevo León de incumplir la promesa de incorporar a la sociedad civil a las acciones de gobierno y, en su lugar, concentra el trabajo en “promover personajes estridentes que siguen agendas ‘personalísimas’”.

“Se perdió el objetivo” en Movimiento Ciudadano, lamenta Roberto Gallardo

Por otra parte, Roberto Gallardo lamentó que “simplemente se perdió el objetivo” en Movimiento Ciudadano en Nuevo León.

Además, resaltó que el partido sustituyó lo que debió ser una agenda “plenamente ciudadana” por una agenda partidaria.

En este sentido, cuestionó el liderazgo estatal de Baltazar Martínez, quien ha sido señalado de exigir “moches” a diversas empresas.

Por ello, decidió que retomará sus labores activistas y se enfocará en las causas ciudadanas mediante el movimiento de Rescatemos Nuevo León.