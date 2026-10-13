El secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Santiago Taboada, lanzó un cuestionamiento a Luis Donaldo Colosio Riojas por su posible candidatura al gobierno de Sonora.

“Si él toma esa decisión, pues ojalá o haga con mucha claridad y mucha responsabilidad” Santiago Taboada

Así lo sentenció al señalar que ir por la candidatura en Sonora implica que lo estará haciendo con plena consciencia de que la situación del estado es muy diferente a lo que conoce de Nuevo León.

Cabe destacar que en las definiciones de cara a las elecciones 2027, ha comenzado a trascender que Luis Donaldo Colosio Riojas sería designado por como candidato a la gubernatura de Sonora.

PAN cuestiona aspiraciones de Colosio Riojas en Sonora

Rumbo al inicio de la contienda electoral 2027, comenzó a trascender la posibilidad de que Movimiento Ciudadana (MC), vaya por el gobierno de Sonora con Luis Donaldo Colosio Riojas como candidatos.

Ante ello, el secretario de Acción Política del PAN, Santiago Taboada, cuestionó al partido y al legislador, pues advirtió que la decisión debe tomarse con plena claridad y sobre todo responsabilidad.

“Ojalá o haga con mucha claridad y mucha responsabilidad, porque los problemas de Sonora son muy distintos a los de Nuevo León” Santiago Taboada

Lo anterior debido a que expuso que aunque Colosio Riojas pueda competir por el gobierno de Sonora, tiene que saber que los problemas del estado son distintos a los que él conoce en Nuevo León.

En el mismo sentido, Santiago Taboada refirió que lo que ocurre en Sonora no es similar a lo que Colosio Riojas pudo ver en el municipio de Monterrey donde gobernó durante 3 años.

Finalmente, puso en tela de juicio la designación, pues insinuó la posibilidad de que la determinación de competir por Sonora no sea del propio legislador, sino de alguien más al interior de MC.

🔴 "LOS PROBLEMAS DE #SONORA SON DIFERENTES A LOS DE NUEVO LEÓN", dice Santiago Taboada sobre la posible candidatura de Colosio a gobernador en 2027.



El secretario de Acción Política del PAN, @STaboadaMx, puso en duda que la decisión de @colosioriojas de buscar la candidatura… pic.twitter.com/rYkRNn8DA2 — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 12, 2026

Colosio Riojas suena para ir por el gobierno de Sonora

Pese a que su trayectoria política ha estado ligada estrictamente a Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas figura como una de las cartas principales de MC para el gobierno del estado de Sonora.

Lo anterior debido a que el legislador nació en Magdalena de Kino, Sonora, con lo cual cumple con el requisito legal indispensable para contender por la titularidad del ejecutivo estatal.

Luis Donaldo Colosio Riojas irá por la gubernatura de Sonora (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Reportes apuntan que en reuniones privadas con la dirigencia de MC en Hermosillo, para analizar la integración de estructuras locales y perfiles con experiencia para fortalecer su eventual postulación.

Pese a las especulaciones sobre su futuro político entre Nuevo León y Sonora, Colosio Riojas afirma que esperará los plazos legales antes de formalizar cualquier anuncio definitivo de campaña.